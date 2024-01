A Napoli

Un uomo di 51 anni, Raffaele Cinque, si è lanciato dal balcone di casa per sfuggire a un agguato ma è morto: è successo la scorsa notte a Napoli, nel quartiere di Secondigliano.

Il 51enne, pregiudicato, prima era stato raggiunto da diversi colpi di pistola da qualcuno che conosceva e che probabilmente aveva fatto entrare in casa. Non si sa se i killer siano stati uno o più.

Sul posto, in via Scirocco, alle 5 del mattino sono accorsi gli agenti della Squadra mobile.

Da stabilire se il decesso sia stato causato dai colpi di pistola esplosi o dalla caduta dal secondo piano dello stabile, non particolarmente alto: la vittima era riversa a terra, sotto casa.

Aperto un fascicolo per omicidio. Cinque, non ritenuto affiliato al clan di camorra dellazona, aveva alcuni precedenti per piccoli reati contro il patrimonio (qualche furto), per estorsione (‘cavallo di ritorno’) e per un tentato omicidio nel 2014. Forse, alla base dell’agguato, un regolamento di conti.