Entrambe decedute al Cotugno di Napoli

Due amiche sono morte a causa del Covid-19 a pochi giorni di distanza.

Entrambe erano convinte sostenitrici delle tesi No Vax.

Sono decedute al Cotugno di Napoli.

A Napoli, a distanza di pochi giorni, due amiche, Francesca Conte e Cinzia Imparato sono morte di Covid-19. Entrambe erano No Vax. Della loro vicenda hanno scritto Il Mattino e La Repubblica.

Le due donne vivevano nello stesso appartamento nel Napoletano. Cinzia Imparto, 54 anni, è morta sabato scorso, 4 dicembre. Trasportata, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, dall’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia al Cotugno di Napoli, per lei non c’è stato nulla da fare. Cinzia Imparato lavorava in una pasticceria di Pompei.

Franca, 71 anni, è morta, sempre nell’ospedale infettivologico napoletano, lo scorso 22 novembre. Secondo quanto riferito da chi le conosceva, erano convinte sostenitrici delle tesi No Vax.

Come riportato sul Corriere della Sera, “le due donne erano davvero convinte che il virus non fosse pericoloso a tal punto che non indossavano mai la mascherina per proteggersi”. Gli amici hanno preferito non dire a Cinzia, quando stava combattendo contro il Covid-19, che l’amica fosse morta così da risparmiarle il dolore. Gli amici sui social media scrivono che erano “troppo testarde, non si erano volute vaccinare”. Le due donne avevano anche provato a curarsi in casa ma il ricovero è stato poi necessario a causa dell’aggravamento delle condizioni di salute.