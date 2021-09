Dramma al Policlinico di Napoli

A Napoli una donna positiva al Covid-19 è deceduta dopo aver dato alla luce un bambino. Aveva 28 anni ed era originaria del Casertano. Si chiamava Palma Reale. Era ricoverata nell’ospedale Policlinico del capoluogo partenopeo. Si è appreso che non era vaccinata.

La donna, già madre di tre bambini piccoli, era intubata da circa dieci giorni dopo essere stata ricoverata ad agosto. Nessuno dei componenti della sua famiglia aveva deciso di vaccinarsi contro il coronavirus.

Si tratta della seconda donna incinta deceduta nel reparto specializzato del nosocomio, la prima era morta durante la prima ondata della pandemia di coronavirua, prima che ci fosse il vaccino, aveva comorbilità importanti ed era incinta di 16 settimane. Con lei morì anche il figlio.

La ragazza morta ieri era di Santa Maria Capua Vetere, era stata ricoverata lo scorso 29 agosto e i medici hanno fatto nascere suo figlio con un cesareo a 35 settimane. Il bimbo ora sta bene.

«Nei giorni seguenti al parto – ha spiegato all’ANSA Giuseppe Bifulco, professore di ginecologia e ostetricia e direttore del reparto per le donne incinte con Covid-19 al Policlinico – c’è stato un aggravamento del quadro respiratorio e avevamo dovuto trasferirla in rianimazione da un decina di giorni, ma oggi non ce l’ha fatta».

La donna è deceduta a causa delle complicazioni ai polmoni che erano sopraggiunte dopo la positività al coronavirus.