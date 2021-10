Aveva 63 anni

Un medico di famiglia di 63 anni è morto a Napoli .

. Vittima del Covid-19 : era vaccinato con la doppia dose.

: era vaccinato con la doppia dose. Era noto per curare i clochard della stazione centrale del capoluogo campano.

È morto il dottor Bernardo Cozzolino, medico di famiglia di Ercolano, comune della città metropolitana di Napoli. Era ricoverato da un mese all’ospedale Cotugno a causa del Covid-19, nonostante fosse vaccinato con la doppia dose. Aveva 63 anni.

Ne ha dato notizia il dott. Paolo De Liguoro, presidente della MediCoop Vesevo e Coordinatore dei medici di Medicina Generale di Ercolano. De Liguoro a Napoli Today ha detto: «Purtroppo è venuto a mancare per il Covid l’amico e collega di Ercolano, Bernardo Cozzolino, un mio caro amico, un medico di famiglia stimato e apprezzato, un uomo che ha dato tanto agli ultimi, una persona perbene, un uomo esposto, da sempre troppo esposto nel sociale e che ha pagato a caro prezzo il suo amore per la professione. Ancora una volta la MediCoop Vesevo e la Medicina di famiglia vesuviana attonita, piange un collega, che purtroppo si va ad aggiungere al triste elenco di medici morti per il Covid (364 per la cronaca)».

«E nel mio ruolo di Presidente – ha proseguito De Liguoro – di una delle più grandi Cooperative di medici d’Italia, la MediCoop Vesevo e di Coordinatore dei medici di Medicina Generale di Ercolano, corre l’obbligo gridare ad alta voce il mio ed il nostro dolore, la nostra angoscia e la nostra preoccupazione. Ci troviamo ancora circondati da tanti sconsiderati che protestano, che rifiutano i vaccini, che negano l’esistenza della morte da Covid».

Cozzolino operava anche come volontario nelle stazioni di Napoli, curando gratuitamente di notte i clochard. Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano, ha detto: «Oggi è un giorno triste per la comunità. Purtroppo il Covid ci ha portato via il dottor Bernardo Cozzolino. Tanti di noi hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzare la sua profonda devozione nell’aiutare il prossimo, sia come medico che come uomo di fede. A nome mio e dell’Amministrazione tutta esprimo profondo dolore e cordoglio nei confronti dei familiari e di chi gli ha voluto bene».