Lo ha comunicato il Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha comunicato il via libera alla terza dose di vaccino anti Covid-19.

Somministrazione destinata a over 60 e soggetti fragili.

L’elenco delle condizioni di elevata fragilità.

«Alla luce delle ultime deliberazioni di EMA via libera alla terza dose (booster) di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60 sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione». Questo si legge in un comunicato del Ministero della Salute che dà notizia della circolare emanata ieri sera, venerdì 8 ottobre.

Nel dettaglio, tra i soggetti fragili rientrano quelli che soffrono di malattie respiratore, neurologiche e varie forme di disabilità. Ai fini del piano di somministrazione di una dose di richiamo, si legge nella circolare, «si potrà progressivamente offrire una ulteriore dose di vaccino Cominarty (autorizzato da EMA per questa indicazione) alle persone con elevata fragilità, a prescindere dall’età, e a tutti coloro che abbiano un’età uguale o superiore ai 60 anni, purché siano trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione».

Le condizioni concomitanti/preesistenti di elevata fragilità, con indicazione alla dose booster di vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19, sono: