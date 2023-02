A Napoli

A Napoli un uomo, che ha accoltellato la madre e un poliziotto in commissariato, è stato ucciso da un agente.

Cos’è successo?

Ieri sera, lunedì 13 febbraio, intorno alle 22, nel commissariato Vicaria di Napoli, un uomo di 29 anni, Mario Ementato, dopo avere ferito la madre in casa, in via Pietro Colletta, al culmine di una lite familiare, ha raggiunto il compagno della donna che si era recato dalla Polizia per denunciare il fatto, e ha tentato di accoltellarlo all gola.

Un agente ha provato a disarmarlo ma è stato ferito da un fendente alla gamba e, mentre gli stava per dare un’altra coltellata, un altro poliziotto ha fatto fuoco, colpendolo alla gamba. L’aggressore è poi morto in ospedale. Medicati e dimessi il patrigno (arrivato in codice giallo) e l’agente. La donna, invece, è stata trasferita all’ospedale Cardarelli in codice verde.

L’aggressore aveva vari piccoli precedenti penali, tra cui per reati legati alla droga. Il poliziotto, invece, è indagato per omicidio colposo: si tratta di un atto dovuto degli inquirenti per aprire l’inchiesta relativa.