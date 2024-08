A Sarroch, nella Città Metropolitana di Cagliari, i carabinieri hanno scoperto un caso agghiacciante: il corpo di una donna di 78 anni, Rosanna Pilloni, è stato ritrovato all’interno di un congelatore nella sua abitazione. La macabra scoperta è avvenuta durante una perquisizione nella casa, dove la donna viveva con il figlio Sandro Mallus, 54 anni, già noto alle forze dell’ordine. Mallus è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato e occultamento di cadavere.

Un cadavere nascosto per due anni

Secondo i primi accertamenti, il corpo di Rosanna Pilloni si trovava nel congelatore da circa due anni, forse dal periodo del Covid. La donna, che soffriva di problemi di salute, sarebbe morta per cause naturali, ma il figlio avrebbe deciso di nascondere il cadavere per continuare a percepire la pensione della madre. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi mesi di vita della donna, interrogando il medico di famiglia e il farmacista, per capire quando è stata vista per l’ultima volta.

Indagini in corso per chiarire la vicenda

La salma di Rosanna Pilloni è stata sequestrata e, nelle prossime ore, il medico legale Roberto Demontis eseguirà l’autopsia per confermare le cause del decesso e stabilire la data esatta della morte. I carabinieri della stazione di Sarroch e del comando provinciale stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire dettagliatamente la vicenda e capire come mai nessuno si sia preoccupato dell’assenza della donna per così tanto tempo.

Una situazione di disagio e isolamento

Rosanna Pilloni viveva con il figlio Sandro in una situazione di disagio e difficoltà. Il marito della donna, dal quale era separata, non aveva più rapporti con la famiglia, e l’altro figlio vive all’estero. Le indagini si concentrano anche sulle circostanze sociali e familiari che hanno portato a questa tragica vicenda, in cui la solitudine e l’isolamento sembrano aver giocato un ruolo cruciale.

La segnalazione che ha portato alla scoperta

La scoperta del corpo è avvenuta dopo una soffiata arrivata alla stazione dei carabinieri di Sarroch. L’informazione ha spinto i militari a eseguire la perquisizione nella casa, portando alla luce il cadavere nascosto nel congelatore. Sandro Mallus, interrogato dagli investigatori, non ha saputo dire con precisione quando la madre è morta, ma ha indicato il periodo del Covid come momento probabile del decesso.