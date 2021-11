l'ex segretario Udc era accusato di aver favorito le cosche

Mimmo Turano: “archiviazione Cesa epilogo scontato”

Il gip del Tribunale di Catanzaro, Valeria Isabella Valenzi, ha accolto la richiesta di archiviazione che era stata presentata dalla Dda nei confronti dell’ex segretario dell’Udc Lorenzo Cesa, indagato nell’ambito dell’inchiesta “Basso Profilo” incentrata su presunti illeciti rapporti tra alcune cosche di ‘ndrangheta del crotonese con imprenditori ed esponenti della pubblica amministrazione. Cesa era accusato di associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso.

Le accuse e le dimissioni nel 2017

All’epoca dei fatti, risalenti al 2017, Cesa era anche europarlamentare. L’ex segretario dell’Udc si dimise il giorno stesso in cui si apprese del suo coinvolgimento nell’indagine, nell’ambito della quale era accusato, in particolare, di avere aiutato due imprenditori ad ottenere appalti nel settore della fornitura di materiali per l’antinfortunistica. Secondo la Dda, non sussistono elementi per provare l’appartenenza di Lorenzo Cesa all’associazione sgominata con l’operazione “Basso profilo”.

Nello stesso procedimento é rimasto coinvolto anche l’ex segretario regionale dell’Udc della Calabria, Franco Talarico, che fu arrestato nell’operazione “Basso profilo, eseguita nel gennaio scorso, con l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso. Talarico, ex assessore regionale al Bilancio, é stato processato col rito abbreviato e condannato il 28 ottobre scorso a cinque anni di reclusione.

“L’archiviazione è un epilogo scontato per chi conosce l’uomo e il politico Lorenzo Cesa. Restano amarezza e dubbi su una vicenda che ha influito pesantemente sulla vita personale del segretario dell’Udc e in qualche maniera sulle vicende politiche nazionali”. Lo afferma Mimmo Turano, assessore alle Attività produttive della Regione siciliana ed esponente dell’Udc commentando l’accoglimenti da parte del gip del Tribunale di Catanzaro, Valeria Isabella Valenzi, della richiesta di archiviazione presentata dalla Dda nei confronti del segretario dell’Udc Lorenzo Cesa, indagato nell’ambito dell’inchiesta “Basso Profilo”.