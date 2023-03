Negli Stati Uniti d'America

Negli Stati Uniti d’America, nel Massachusetts, un neonato è stato abbandonato, lasciato fuori per due giorni al freddo. Lo riporta CentreDaily.com.

Il piccolo è stato trovato avvolto tra le coperte in un seggiolino da auto davanti a una casa di Springfield la sera di domenica 19 marzo, secondo quanto riferito dalla polizia. “Si ritiene che il bambino sia stato lasciato sulla soglia di una casa tra venerdì alle 21:00 e sabato mattina alle 12:30”, ha dichiarato Ryan Walsh, portavoce del dipartimento di polizia di Springfield.

“Aveva gli occhi gonfi a causa del pianto”

I residenti di quella casa, appena tornati da un viaggio nel week-end da Boston, hanno trovato il neonato infreddolito e indifeso che piangeva. Juliannys Aviles ha raccontato: “Ho guardato negli occhi del bambino ed erano gonfi a causa del pianto. È stato così devastante. Mi ha spezzato il cuore in mille pezzi”.

In quel week-end la temperatura variava da sottozero a dieci grandi. Il neonato è stato subito condotto in ospedale per ricevere le cure del caso. “Il neonato aveva problemi medici significativi quando è stato trovato, ma finora il recupero è stato positivo, anche se probabilmente ci vorrà molto tempo”, ha detto il portavoce della polizia.

“È destinato a stare con noi”

La famiglia che lo ha trovato vorrebbe adottare il neonato: “Gli abbiamo salvato la vita, è destinato a noi… è destinato a stare con noi”, ha detto la donna. La polizia sta cercando la madre del bambino, che potrebbe aver bisogno anche di cure mediche.

La Safe Haven Act del Massachusetts, approvata nel 2004, consente ai genitori di lasciare i neonati presso le stazioni di polizia, i vigili del fuoco o gli ospedali fino a una settimana dopo la nascita del bambino senza subire conseguenze, purché non ci siano segni di abuso o negligenza.