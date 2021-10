La decisione della piattaforma di streaming

Netflix, la popolare piattaforma di streaming, ha deciso di aumentare il costo di due dei tre pacchetti di abbonamento.

Il piano Standard, infatti, aumenterà di un euro: da 11,99 a 12,99 al mese. Il piano Premium, invece, aumenterà di due euro: da 15,99 a 17,99 al mese. Il piano base, invece, resta invariato: 7,99 euro al mese. Il piano Standard consente la visione in contemporanea su due schermi e la risoluzione in full HD. Il piano Premium, invece, prevede la possibilità di usare quattro schermi contemporaneamente per visioni in ultraHD e 4K.

Per i nuovi iscritti, il cambio della tariffa sarà immediato mentre per chi è già abbonato, Netflix invierà prima una e-mail e poi applicherà l’aumento a partire da sabato 9 ottobre. Nella notifica sarà comunicato che il cambio di tariffa avverrà dopo 30 giorni dall’avviso.

Il motivo dell’aumento è stato spiegato da Netflix così: «Il nostro obiettivo principale è offrire un’esperienza di intrattenimento che superi le aspettative dei nostri abbonati. Stiamo aggiornando i nostri prezzi per riflettere i miglioramenti che apportiamo al nostro catalogo di film e di show e alla qualità del nostro servizio e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore ai nostri abbonati. Proponiamo diversi piani di abbonamento affinché ciascuno possa trovare l’opzione più soddisfacente per le proprie esigenze».

Critico Furio Truzzi, presidente di Assoutenti: “Dopo le bollette di luce e gas, la benzina alla pompa e i prezzi al dettaglio, un altro rincaro investe le tasche degli italiani, e stavolta a finire nel girone infernale degli aumenti è il settore del tempo libero e del relax. La piattaforma Netflix a partire dal 2 ottobre – continua – aumenterà i prezzi in Italia per il piano Standard, che passa da 11,99 a 12,99 euro, con un aumento del +8,3%, e quello Premium da 15,99 a 17,99 euro, con un rincaro del +12,5%. Una brutta notizia per i consumatori già alle prese con fortissimi aumenti dei prezzi al dettaglio, con la stangata sulle bollette luce e gas e col caro-benzina, e che determinerà nuovi esborsi in capo alle famiglie”.

Intanto, continua il successo della serie TV Squid Game che, in termini di visualizzazioni, potrebbe superare La Casa di Carta.