Si tratta di Davide Giri

Uno studente italiano della Columbia University, che si trova a New York, negli Stati Uniti d’America, è stato ucciso a coltellate non lontano dal campus universitario.

Il preside dell’università lo ha identificato come Davide Giri di 30 anni, che studiava per conseguire un dottorato dopo avere svolto gli studi al Politecnico di Torino, come riportato sui suoi profili social.

Il ragazzo è stato ucciso intorno alle 11 di sera all’altezza della 123ma strada e Amsterdam Avenue, nei pressi di Morningside Park. Il 25enne che lo ha ucciso è stato fermato dalla polizia a Central Park. Poco dopo aver assalito Giri, il ragazzo ha accoltellato anche un 27enne turista identificato dal New York Times come italiano.

Chi era Davide Giri

Davide Giri aveva 30 anni, aveva studiato ingegneria al Politecnico di Torino, dove si era laureato con il massimo dei voti e gli onori, poi si era specializzato in elettronica alla Tongji University di Shangai e aveva conseguito un master in ingegneria elettronica al Politecnico e uno alla University of Illinois, Chicago.

Dal 2016 Giri, che aveva lavorato per Fiat Chrysler, stava frequentando la Columbia University di New York, dove svolgeva – si legge dal suo profilo Linkedin e da quello sulla Columbia – anche il ruolo di assistente, per approfondire gli studi di filosofia e design applicate alle scienze. Lo studente viveva nel campus dell’università newyorkese, nella stanza 467 al Computer Science Building, al numero 500 West della 120th Street, poco distante da dove è stato accoltellato.