La decisione della cabina di regia

Dal 1° maggio non sarà più necessario esibire il green pass. Questo è emerso dalla cabina di regia di governo, secondo quanto si apprende da fonti dell’esecutivo. Le misure saranno portate nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri.

Inoltre, sempre secondo fonti ministeriali, dal 1° aprile non sarà più richiesto il green pass sui bus ed in generale sui mezzi di trasporto pubblico locale, mentre continuerà a vigere l’obbligo di indossare le mascherine. Le norme sulle mascherine, infatti, restano invariate fino al 30 aprile.

Fonti della Lega, doopo la cabina di regia, hanno affermato: “Prime richieste della Lega finalmente accolte: cade l’obbligo vaccinale per gli over 50, ritorna il diritto al lavoro, basta Italia a colori. Con la fine dello stato di emergenza ci sarà lo scioglimento del CTS, lo stop ai limiti di capienza per gli stadi, fine del green pass per entrare nei negozi. Dal primo maggio, via tutte le altre limitazioni. La Lega insisterà per allentare le restrizioni a chi è già stato duramente colpito come ristoranti, discoteche, centri sportivi e congressisti”.