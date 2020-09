Meglio salutarsi con la mano sul cuore

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha ricordato ieri, domenica 13 settembre, su Twitter, la raccomandazione di evitare di salutarsi con il gomito perché non permette di mantenere la distanza di sicurezza per evitare il contagio da coronavirus.

Già il 7 marzo scorso il direttore dell’OMS aveva consigliato di non farlo: «Quando salutiamo le persone, è meglio evitare di urtare il gomito perché siamo a meno di un metro dall’altra persona. Mi piace l’idea di mettere la mano sul cuore per salutare le persone in questi giorni». Tedros Adhanom Ghebreyesus ha anche consigliato di fare ciò che tutti dovremmo già sapere, lavarsi le mani spesso e con attenzione, restare a casa se si è malati…

Ebbene, ieri il direttore dell’OMS ha ritwittato un post pubblicato dall’economista Diana Ortega che allude specificatamente al consiglio di evitare di toccarsi i gomiti per salutarsi durante questa pandemia (che è sempre in corso, nelle ultime 24 ore il record dei nuovi casi: 307.930).

La #OMS desaconseja saludar con el codo: lo mejor es llevarse la mano al corazón. El director de la OMS, @DrTedros, rechaza este saludo porque no se guarda la distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus a través de la piel pic.twitter.com/eRn1Q57K2F — Dɪᴀɴᴀ Oʀᴛᴇɢᴀ (@DianaOrtegaG) September 13, 2020

«L’OMS sconsiglia di salutare con il gomito: la cosa migliore è portare la mano al cuore. Il direttore dell’OMS, @DrTedros, rifiuta questo saluto perché la distanza di sicurezza non viene mantenuta e potrebbe esserci la trasmissione del virus attraverso la pelle», si legge nel tweet pubblicato dall’economista.