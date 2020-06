È successo in provincia di Bari

Un bambino di 12 anni, Domenico Antonacci, è morto per soffocamento a causa di un pezzo di mozzarella che gli è andato di traverso.

Il dramma è avvenuto ieri, lunedì 29 giugno, a Noci, comune della città metropolitana di Bari, durante il pranzo in famiglia. In corso un’indagine dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Come riportato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, ad uccidere il 12enne è stata una piccola mozzarella – i ‘bocconcini’ – che gli ha ostruito le vie respiratorie.

La madre e la sorella hanno provato a praticare le prime manovre per tentare di fare espellere la mozzarella ma non ci sono riuscite. Dopodiché la chiamata al 118. Tuttavia, una volta arrivati i sanitari, per il 12enne non c’era più niente da fare.