Arrivati i curricula sul tavolo dei consiglieri di amministrazione della Rai

Domani, 18 novembre, le nomine proposte dall’A.D. della Rai.

I curricula sono arrivati sul tavolo dei consiglieri di amministrazione della TV di Stato.

La nota di USIGRAI.

Monica Maggioni al Tg1 e Simona Sala al Tg3, mentre alla direzione del Tg2 resterebbe confermato Gennaro Sangiuliano.

Secondo quanto si apprende, sono queste le nomine proposte dall’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, i cui curricula sarebbero arrivati sul tavolo dei consiglieri di amministrazione in vista della riunione e del voto di domani, mercoledì 17 novembre.

L’attuale direttore del Tg1, Giuseppe Carboni, sarebbe stato invece proposto per Gr Radio e Radio Uno, al posto di Simona Sala. Inoltre, si è appreso che l’a.d. Carlo Fuentes ha proposto ai consiglieri anche la nomina di Paolo Petrecca alla direzione di RaiNews.

Stamattina, in una nota, l’esecutivo dell’USIGRAI, alla vigilia del Cda, ha affermato: “Le ricostruzioni di queste ore sulle nomine Rai descrivono un quadro agghiacciante. Ormai, in maniera neanche troppo velata, le nomine verrebbero decise direttamente a Palazzo Chigi. L’era dei tecnici non può giustificare strappi che rappresentano precedenti gravissimi e preoccupanti: prima il CdA a totale controllo governativo e ora addirittura le nomine decise a Palazzo Chigi. Se fossero vere queste voci si starebbe trasformando la Rai da radiotv di Servizio Pubblico a radiotv di Stato”.