Le parole del presidente del CSS

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), intervenuto su SkyTg24, ha affermato che non si può scommettere sui tempi del vaccino contro il Covid-19.

Il riferimento è all’annuncio dell’azienda IRBM, secondo cui le prime dosi del vaccino potrebbero essere disponibili già a novembre se i test dovessero andare bene.

Per Locatelli «anche le affermazioni fatte sui media dicono che dobbiamo ancora aspettare i dati che arriveranno dalle prossime analisi dei test effettuati prima di poterci sbilanciare in questa direzione. Sono realista». E ancora: «Più che fare scommesse sui tempi del vaccino, vorrei sottolineare che, anche se la rapidità è un aspetto importante in una situazione come questa, ancora più importanti sono la sicurezza d’uso e l’efficacia. Più che arrivare velocemente è importante arrivare bene».

Poi, a proposito del vaccino antinfluenzale (utile perché aiuterebbe a permettere di eliminare la diagnosi relativa quando ci sarà la concomitanza con il Covid-19), Locatelli ha affermato: «Sono state garantite le disponibilità per un numero assai elevato di vaccini antinfluenzali. Siamo largamente sopra i 17,5 milioni già oggi, un numero decisamente incrementato rispetto a quello che era l’uso negli anni passati. Non passi il messaggio fuorviante che il Governo centrale e le Regioni non si stiano attrezzando per la vaccinazione antinfluenzale».