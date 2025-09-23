Dramma in provincia di Novara

Grave incidente stradale nell’autostrada Torino-Milano. Un uomo di circa 50 anni è stato investito e ucciso da un veicolo in transito mentre camminava lungo la carreggiata della A4, nel tratto compreso tra i caselli di Novara Est e Novara Ovest, all’altezza del ponte sull’Agogna. L’investitore non si è fermato.

Un’auto in panne e un tentativo disperato di cercare aiuto

Secondo una prima ricostruzione delle autorità, la vittima – un uomo che risulterebbe residente a Trieste – avrebbe accostato in una piazzola di sosta dopo che la propria auto si era improvvisamente fermata. Intorno all’una di notte, avrebbe deciso di proseguire a piedi per raggiungere la più vicina area di servizio e cercare aiuto. Una scelta rischiosa, forse obbligata dalla mancanza di alternative.

Travolto all’improvviso da un mezzo in transito

Pochi minuti dopo, all’altezza del chilometro 85+100, l’uomo è stato travolto da un veicolo che sopraggiungeva – forse un camion – e che non si è fermato dopo l’urto. Le circostanze precise dell’impatto sono ancora oggetto di indagine. La violenza dello scontro non ha lasciato scampo alla vittima, il cui corpo è stato rinvenuto privo di vita sul manto stradale.

Un caso di omissione di soccorso: il conducente è fuggito

La polizia stradale, intervenuta immediatamente sul luogo insieme ai sanitari del 118, ha avviato le procedure di identificazione della vittima e di ricerca dell’investitore. Le autorità stanno ora verificando l’identità dell’intestatario di un’auto ritrovata ferma nella piazzola di sosta poco distante dal luogo dell’incidente. L’ipotesi è che si tratti proprio del mezzo utilizzato dalla vittima prima dell’impatto.

Una notte drammatica sulla A4: i fatti noti

Il tratto coinvolto è quello tra Novara Est e Novara Ovest, in direzione Milano. L’allarme è scattato intorno all’una di notte, quando alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di un corpo sulla carreggiata. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.