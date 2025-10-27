Dramma a Novellara (Reggio Emilia)

Una ragazza di 28 anni, di origine cubana, è stata trovata senza vita nella doccia della sua abitazione in Strada dei Boschi, a Novellara (Reggio Emilia). L’episodio è avvenuto nella notte, intorno alle 3 del mattino.

A lanciare l’allarme è stata la nonna

A scoprire il corpo è stata la nonna della giovane, che, non vedendola rientrare, si è recata nel bagno adiacente a un garage e l’ha trovata riversa sul pavimento. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma all’arrivo del 118 non c’era più nulla da fare.

Indagini in corso per chiarire le cause

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gualtieri e di Guastalla, che hanno avviato le indagini per accertare l’esatta dinamica della tragedia. Tra le ipotesi al vaglio, quella di una folgorazione accidentale: accanto alla doccia sarebbe stata trovata una stufetta elettrica, ora sottoposta ad accertamenti tecnici per capire se possa aver causato il dramma.