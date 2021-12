È successo in Nuova Zelanda

Dieci dosi di vaccino in un solo giorno. Questo è successo (volontariamente) a un uomo della Nuova Zelanda, come riportato dalle autorità sanitarie del Paese. Il suo comportamento è stato bollato come “incredibilmente egoista” ed è stata aperta un’inchiesta.

Stando a quanto riportato dai funzionari neozelandesi, l’uomo è stato pagato da alcuni No Vax per farsi vaccinare al loro posto e ottenere così il green pass. L’uomo si è recato in diversi centri di vaccinazione.

Come riportato su LeParisien.fr, secondo un medico, Helen Petousis-Harris, comunque, ricevere così tante dosi non dovrebbe causare gravi rischi per la salute, a parte febbre più alta, dolore e mal di testa. Però, è pericoloso comportarsi in questo modo perché le persone non vaccinate continuano a diffondere il virus intorno a loro.

Astrid Koorneef, coordinatrice della campagna di vaccinazione della Nuova Zelanda ha affermato: “Siamo molto preoccupati per questa situazione e stiamo lavorando con le agenzie appropriate. Avere uno stato di immunizzazione carente mette a rischio non solo voi, ma anche i vostri amici, la famiglia e la comunità, e la squadra di operatori sanitari che si prendono cura di voi oggi e in futuro”.

La Nuova Zelanda non richiede per la vaccinazione i controlli di identità, ma è necessario un pass sanitario per accedere a determinate aree. Ad oggi, il Paese ha registrato 12.781 casi di Covid-19 e 46 decessi dall’inizio della pandemia.

In Italia ciò non potrebbe accadere perché, al momento della anamnesi, il medico chiede la carta d’identità al vaccinando.