Il virus zoonotico Langya è stato trovato in Cina e ha, al momento, contagiato 35 persone. Ne hanno dato notizia i Centers for Disease Control (CDC) di Taiwan, sottolineando che Taipei istituirà il test dell‘acido nucleico per identificare il virus e monitornarne la diffusione.

Stando a quanto riportato dal Taipei Times, il Langya henipavirus è stato trovato nelle province cinesi di Shandong e Henan e può essere trasmesso dagli animali all’uomo. Il vicedirettore generale del CDC di Taiwan Chuang Jen-hsiang ha affermato che, secondo uno studio, la trasmissione del virus da uomo a uomo non è stata segnalata. Tuttavia, ha riferito che il CDC deve ancora determinare se il virus può essere trasmesso tra gli esseri umani.

Inoltre, fornendo i dettagli dell’indagine sierologica condotta sugli animali domestica, è stata scoperta la positività del 2% delle capre e del 5% dei cani testati. Come riportato su ThePrint.in, i risultati dei test su 25 specie di animali selvatici suggeriscono che il toporagno – un piccolo mammifero insettivoro simile a un topo – potrebbe essere un serbatoio naturale del Langya henipavirus perché il virus è stato trovato nel 27% del campione testato.

Come anticipato poco su, l’indagine ha identificato 35 pazienti con infezione acuta da Langya henipavirus nelle province cinesi di Shandong e Henan e che 26 di essi sono stati infettati solo dal virus Langya senza altri agenti patogeni. Questi 35 pazienti non hanno avuto contatti stretti tra loro o una storia di esposizione comune e il tracciamento dei contatti non ha mostrato alcuna trasmissione virale tra i contatti stretti e i familiari. Ciò suggerisce che le infezioni umane potrebbero essere sporadiche.

Ventisei pazienti hanno sviluppato sintomi come febbre, affaticamento, tosse, perdita di appetito, dolori muscolari, nausea, mal di testa e vomito. Hanno anche manifestato una diminuzione dei globuli bianchi, insufficienza epatica e insufficienza renale. Il virus Langya è un virus rilevato di recente.

L’henipavirus è una delle cause emergenti più importanti di zoonosi nella regione Asia -Pacifico: sia il virus Hendra (HeV) che il virus Nipah (NiV) sono noti per infettare gli esseri umani tramite i pipistrelli della frutta, ospite naturale di entrambi i virus.

L’henipavirus può causare gravi malattie negli animali e nell’uomo e sono classificati come virus di livello di biosicurezza 4 con tassi di mortalità compresi tra il 40% e il 75%, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), molto più alto del tasso di mortalità del coronavirus.