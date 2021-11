È successo in Olanda

In Olanda la polizia ha comunicato di avere arrestato su un aereo, all’aeroporto di Amsterdam – Schipol, una coppia fuggita da un albergo dove i passeggeri positivi al Covid-19, provenienti dal Sudafrica, erano stati messi in quarantena.

A tal proposito, le autorità hanno già annunciato che 14 persone su 61 risultate positive al Covid-19, hanno contratto la nuova variante omicron del coronavirus.

Il portavoce Stan Verberkt all’AFP ha dichiarato: “La polizia reale olandese a Schiphol ha arrestato questa sera una coppia fuggita da un hotel per la quarantena. Gli arresti sono avvenuti su un aereo che stava per decollare. Erano su un aereo che stava per partire per la Spagna”. La coppia è tornata in isolamento ma non nell’albergo da cui è scappata. I passeggeri positivi al Covid-19, comunque, sono quasi tutti in hotel ma alcuni di loro sono stati autorizzata ad andare in quarantena domiciliare. Anche i passeggeri risultati negativi al test sono stati messi in quarantena domiciliare.

Quanti casi confermati di variante omicron in Unione Europea?

In totale, ad oggi, sono 33 i casi confermati di variante Omicron segnalati in Europa. Lo ha reso noto il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Le segnalazioni arrivano da otto Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo.

Tutti i casi confermati hanno una storia di viaggi in paesi africani, alcuni dei quali hanno preso voli in coincidenza in altre destinazioni tra l’Africa e l’Europa. Tutti i casi per i quali sono disponibili informazioni sulla gravità erano asintomatici o con sintomi lievi.