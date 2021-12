La decisione del governo dei Paesi Bassi

“È inevitabile, dobbiamo agire adesso per prevenire il peggio”. Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte, annunciando il ‘lockdown di Natale‘ da oggi, domenica 19 dicembe al 14 gennaio. In Olanda ieri sono stati registrati 14.742 nuovi contagi di Covid-19.

Rutte ha detto: “Sto qui con pensieri cupi. L’Olanda sta rientrando in lockdown. Omicron si sta diffondendo anche più rapidamente di quanto temessimo”.

Le misure

Quindi, chiusi negozi non essenziali, bar, ristoranti e altri luoghi pubblici fino al 14 gennaio, così come le scuole.

Per quanto riguarda gli incontri, con le feste natalizie che si avvicinano, le regole sono le seguenti: non si potranno ricevere a casa più di 2 persone al giorno dai 13 anni in su; faranno eccezione 24, 25 e 26 dicembre e Capodanno, quando il numero salirà a 4. All’aperto si potranno incontrare solo gruppi di due persone, tranne nel caso in cui si tratti di persone che fanno parte dello stesso nucleo domestico.

Tutti gli sport al chiuso non si potranno praticare (tranne le lezioni di nuoto), mentre i luoghi deputati agli sport all’aperto resteranno aperti fra le 5 di mattina e le 17. Per gli over 18 gli sport all’aperto sono consentiti per un masimo di 2 persone e mantenendo 1,5 metri di distanza. Gli eventi saranno vietati, a eccezione delle gare sportive senza pubblico, i mercati settimanali e i funerali fino a un massimo di 100 partecipanti. I mercatini di Natale sono vietati.

Accanto a Rutte era presente l’epidemiologo capo Van Dissel, secondo cui Omicron diventerà dominante in Olanda tra Natale e Capodanno. Lo scorso 28 novembre in Olanda era scattato un regime di semi-lockdown, con tutti gli esercizi non essenziali chiusi dalle 17 alle 5 del mattino.