In stato di fermo da parte dei carabinieri un 67enne

E’ un uomo originario di Palermo, Francesco Di Blasi di 67 anni, il presunto autore dell’omicidio di un senzatetto a Marina di Carrara, consumato ieri al culmine di una lite secondo le prime indiscrezioni che trapelano da ambienti investigativi. Di Blasi, anche lui senza tetto, si era stabilito in un fabbricato abbandonato a Marina di Carrara, presso la cosiddetta ex colonia Vercelli.

Il fermo

Il 67enne è stato fermato dai carabinieri di Carrara. Teatro della lite proprio nel fabbricato dell’ex colonia Vercelli, immobile di proprietà del Comune che pare i due uomini occupassero abusivamente. Le cause della discussione, secondo quanto appreso dagli investigatori, sono ancora da accertare. Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero iniziato a litigare furiosamente e a prendersi a pugni, fino a quando non è spuntato almeno un coltello che ha ferito a morte uno di loro. Sul posto oltre ai carabinieri anche una ambulanza del 118 ma per il senzatetto Paolo Fiorentino non c’era oramai più nulla da fare.

La vittima

La vittima era originaria di Chieti, secondo quanto si apprende dagli inquirenti. A rinvenire il cadavere è stata una donna che gli portava ogni mattina da mangiare. L’uomo, 45 anni, era noto alle forze dell’ordine. Lo stesso Di Blasi si è recato in caserma ed avrebbe detto di essere rimasto coinvolto in una lite e di avere riportato una ferita in una mano. Al vaglio i motivi che hanno portato alla colluttazione.

Il caso che scosse Palermo

Tanti gli episodi di liti finite nel sangue che hanno coinvolto i senzatetto. A Palermo sicuramente c’è un episodio su tutti che ha scosso la comunità, quando nel dicembre del 2018 fu trovato senza vita Aid Abdellah, da tutti conosciuto con il nome di Aldo, senzatetto massacrato sotto i portici di piazzale Ungheria. L’anno seguente fu installata una targa per ricordare la sua figura proprio dove avvenne l’omicidio, su iniziativa del Comune.