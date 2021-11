Ancora poco chiare le cause che hanno scatenato il rogo

I vigili del fuoco di Messina sono stati impegnati dai ieri sera e per tutta la notte per un vasto incendio che ha interessato una struttura, anticamente utilizzata per la lavorazione della farina, oggi denominata la casa del portuale o “casa del pescatore”, a Messina, vicino alla stazione ferroviaria. Diverse squadre, sia della sede centrale che del distaccamento Nord, stanno operando per lo spegnimento dei roghi.

Salvati senzatetto

All’interno della struttura sono stati salvati due senzatetto, fortunatamente rimasti illesi. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio. Nella giornata di oggi è previsto anche l’intervento del nucleo Nbcr (nucleare, batteriologico, chimico e radioattività) per una verifica più accurata e solo a livello precauzionale su alcuni contenitori che sono stati rinvenuti all’interno dell’edificio. Sono intervenuti sul posto anche polizia e vigili urbani.