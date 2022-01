Positivo al Covid19 viola la quarantena per andare al centro scommesse

I carabinieri hanno denunciato un uomo di circa 50 anni per aver violato la quarantena imposta dagli organi competenti per riscontrata positività al Covid-19. È accaduto in un piccolo centro della provincia di Trapani dove l’uomo, giunto in ospedale per altre patologie, a seguito di tampone eseg...