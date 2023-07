In provincia di Ancona

Una doppia tragedia ha colpito Osimo, in provincia di Ancona, dove un uomo di 80 anni e sua moglie di 77 anni sono stati trovati senza vita nella loro abitazione.

L’uomo è stato ritrovato nel bagno, mentre la donna giaceva sulle scale che portano al primo piano. Si ipotizza che l’anziano abbia avuto un malore in bagno e la moglie, che si aiutava con un bastone per camminare, sia caduta dalle scale nel tentativo di raggiungerlo per aiutarlo.

Le indagini sono condotte dai carabinieri, anche se al momento non sono state richieste autopsie né sono stati effettuati sequestri, secondo quanto dichiarato dal PM.