un uomo si è sparato in testa per paura del coronavirus. Soccorso dalla moglie, non ce l’ha fatta in ospedale

Stamattina, al pronto soccorso di Ostia, dov’era ricoverato, è morto l’84enne che si è sparato alla testa nella sera di Santo Stefano perché positivo al coronavirus. La moglie lo ha subito soccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Si è appreso che la moglie, dopo avere sentito un tonfo provenire dalla camera di letto, si è accorta del marito riverso a terra, in una pozza di sangue e ha pensato che fosse caduto. In ospedale, però, i medici si sono accorti del colpo di pistola alla testa. Inoltre, è stato appurato che l’84enne fosse positivo al coronavirus e con una polmonite in corso.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, l’uomo aveva appreso di essere positivo al coronavirus e ha utilizzato una pistola regolarmente detenuta. La moglie, però, ha detto che, nelle ultime ore, nulla le aveva fatto presagire della decisione del marito di farla finita.