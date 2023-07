A Padova

A Padova c’è stata una sparatoria che ha coinvolto un carabiniere e un uomo – poi deceduto in ospedale – che poco prima, con la sua auto, aveva investito un collega del militare, per fuggire ad un controllo per stalking.

L’episodio è avvenuto in via Castelfidardo, nel quartiere Sacra Famiglia, dove vive la ex moglie dell’investitore.

Il carabiniere è ricoverato in ospedale in condizioni serie ma non è in pericolo di vita: ha riportato gravi ferite alle gambe perché schiacciato tra il veicolo guidato dallo stalker e l’auto di servizio.

La ricostruzione

Lo stalker ha investito prima un carabiniere con il proprio furgone, poi è stato raggiunto da quattro colpi di pistola sparati dal collega del militare.

L’uomo è un 55enne di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti.

Luca Zaia, presidente della regione Veneto, ha commentato: “Un carabiniere è stato travolto poco fa da un automobilista, sembra anche in possesso di un coltello. I militari hanno risposto all’aggressione con le armi d’ordinanza. Il militare investito ora è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Sono i primi dettagli di quanto accaduto oggi pomeriggio a Padova. Sono vicino agli uomini dell’Arma e in particolare al militare ferito. Ora gli inquirenti dovranno fare chiarezza sull’accaduto”.