Il lieto fine a Rzeszòv

Filippo Zanella, fisioterapista cesenate di 47 anni, ha finalmente ritrovato sua figlia dopo anni di angoscia e ricerche incessanti. La piccola era stata portata in Polonia dalla madre alla fine di settembre 2021e da allora le tracce della bambina si erano progressivamente perse. Zanella, determinato a ritrovare sua figlia, si è trasferito in Polonia per seguire personalmente le ricerche.

Il lieto fine è arrivato ieri, quando la bambina è stata ritrovata a Rzeszòv. Durante una conferenza stampa, Zanella ha condiviso la gioia e il sollievo per aver finalmente riabbracciato sua figlia. La sua determinazione e il supporto ricevuto dalle autorità italiane e polacche hanno reso possibile questo felice epilogo.

Il ruolo della Farnesina

Sin dall’inizio della scomparsa, l’Ambasciata d’Italia a Varsavia e l’Unità per la tutela degli italiani all’estero della Farnesina hanno lavorato instancabilmente per assistere Zanella. Hanno mantenuto stretti contatti con i suoi legali e hanno sensibilizzato le autorità locali sull’importanza del ritrovamento della bambina che è tornata in Italia .oggi.

“Sono felice che la bambina sia finalmente tornata a casa”, ha commentato il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. “Auguro a lei e al papà di ritrovare un po’ di serenità”. Tajani ha anche ringraziato i funzionari dell’Unità per la tutela degli italiani all’estero della Farnesina e dell’Ambasciata a Varsavia per il lavoro svolto, sottolineando il costante impegno del governo italiano per la tutela dei nostri connazionali nel mondo, in particolare dei minori.