È successo in provincia di Salerno

Omicidio a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno.

Una donna di 76 anni, Ermenegilda Candreva, conosciuta con il nome di Gilda, è stata uccisa ieri sera, lunedì 7 novembre, poco dopo le 19, in un’abitazione di via Tavernelle.

I carabinieri hanno arrestato la nipote di 16 anni. Stando a una prima ricostruzione la ragazza avrebbe colpito la nonna con un coltello da cucina alla schiena, al culmine di una lite. Dopodiché la ragazza è corsa in strada, in lacrime, e si è seduta a terra, con gli abiti sporchi di sangue.

La 16enne ha riportato anche una ferita al braccio ed è stata trasportata in ospedale, dov’è stata piantonata.

Non chiari i motivi del gesto: i militari della compagnia di Agropoli e quelli del reparto operativo del comando provinciale di Salerno, diretti dai comandanti Fabiola Garello e Luigi Aurelli, sono al lavoro per ricostruire il movente dell’omicidio. L’indagine è coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Salerno. L’arma del delitto è stata sequestrata.

Gilda era molto conosciuta in paese e i vicini di casa non riescono a darsi una spiegazione per quanto successo.