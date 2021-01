È successo in Pakistan

Un 18enne è stato travolto e ucciso da un treno in Pakistan.

in Pakistan. Un amico lo stava filmando mentre camminava sui binari.

mentre camminava sui binari. Il video sarebbe dovuto finire su TikTok.

In Pakistan un 18enne è stato travolto e ucciso da un treno. Un amico lo stava filmando mentre camminava sui binari per poi condividere il video su TikTok.

L’incidente è avvenuto ieri, venerdì 22 gennaio, a Rawalpindi, vicino alla capitale Islamabad. La vittima si chiamava Hamza Naveed.

Raja Rafaqat Zaman, portavoce dell’agenzia di soccorso locale, ha raccontato alla stampa: «Il treno in movimento lo ha colpito mentre stava posando per un video e camminava sui binari». I soccorritori si sono precipitati sul posto ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

In Pakistan, il 9 ottobre dello scorso anno, c’è stato un blocco di TikTok per i suoi contenuti «osceni e immorali» ma il divieto è stato revocato 10 giorni dopo, dopo che la direzione del social media ha rassicurato sul blocco di tutti gli account spesso coinvolti nella diffusione di oscenità e immoralità e sulla moderazione dei contenuti in conformità con le leggi locali.

Il mese scorso, sempre in Pakistan, una ragazza di 18 anni si è uccisa accidentalmente nella provincia meridionale di Sindh, mentre nella primavera dell’anno scorso un ventenne e’ morto anch’egli dopo essere stato investito da un treno a Karachi.

In Italia, invece, dopo la tragedia di Palermo, il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto il blocco di TikTok per tutti gli account «per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica».