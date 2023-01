Dramma in Pakistan

Oltre 40 persone sono morte dopo che un autobus è caduto in un burrone e ha preso fuoco a Lasbela, nella provincia del Belucistan, nel sud del Pakistan. L’incidente è avvenuto oggi, domenica 29 gennaio.

41 cadaveri sono stati recuperati, alcuni bruciati in modo orribile, come riportato a Reuters dall’ufficiale di polizia distrettuale Israr Umrani. L’autobus, che stava viaggiando ad alta velocità da Quetta a Karachi, trasportava circa 48 persone. Tre persone, tra cui un bambino e una donna, sono stati recuperati ancora vivi.

L’assistente commissario Hamza Anjum di Lasbela, distretto del Balochistan, ha riportato al quotidiano Dawn che il veicolo si è schiantato contro un pilastro di un ponte, durante un’inversione a U, facendolo cadere in un burrone e prendendo fuoco,

Gli incidenti stradali mortali sono comuni in Pakistan, dove le regole del traffico sono raramente seguite e le strade in molte zone rurali sono in pessime condizioni.

Almeno 22 persone sono morte nel giugno 2022, tra cui nove membri di una stessa famiglia, quando un furgone è precipitato in un profondo burrone sempre nel Belucistan.

Foto da The Hindu.