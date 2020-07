È successo in provincia di Verbano - Cuso - Ossola

Una donna di 67 anni, Vittoria Gualdi, è accusata di avere ucciso a coltellate il figlio 49enne Elvis Motetta.

L’omicidio è avvenuto a Pallanzeno (Verbano – Cuso – Ossola), in Piemonte. La 67ennne, rimasta vedova dopo la scomparsa di recente del marito a causa di un infarto, al culmine dell’ennesima lite con il figlio, avrebbe afferrato un coltello e lo avrebbe colpito con almeno cinque fendenti. Stando a quanto si è appreso, il 49enne aveva avuto in passato problemi con la giustizia per la sua tossicodipendenza.

L’allarme è stato lanciato stamattina da un amico di famiglia che ha avvisato la Polizia: all’arrivo nell’appartamento, che si trova nel centro della cittadina, gli agenti del Commissariato di Domodossola, con i colleghi della questura di Verbania, hanno trovato il corpo senza vita di Motetta.

La donna è stata condotta in Questura, interrogata dal magistrato di turno, posta in stato di fermo. Sul posto, invece, gli accertamenti della Polizia Scientifica.