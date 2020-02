La carta igienica sta diventando un bene raro, a causa dell'incetta per la paura del coronavirus

Il panico per la paventata diffusione del coronavirus sta causando la penuria di beni di prima necessità per l’accaparramento che ne fa la gente, in modo da creare scorte e uscire il meno possibile da casa e non correre il rischio di un contagio.

Si arriva a casi estremi, come quello di Hong Kong, dove una banda armata ha portato a segno una maxirapina di…carta igienica. La polizia ha riferito che un camionista è stato bloccato lunedì da tre uomini armati di coltello fuori da un supermercato a Mong Kok, un distretto popolare della ex colonia britannica, e hanno rubato centinaia di rotoli carta igienica per un valore di oltre 1.000 dollari di Hong Kong. Il bottino è stato poi recuperato e i tre ladri arrestati. Un video mostra gli agenti che repertano la refurtiva.

La carta igienica è diventata un bene quasi raro a causa delle voci incontrollate sull’impossibilità di rinnovare gli approvvigionamenti a causa del diffondersi del coronavirus. Le autorità hanno provato a smentire le voci, garantendo che gli arrivi delle merci sono normali, ma la paura sta prendendo il sopravvento.

Così, la gente si affretta verso i supermercati, svuotando gli scaffali di beni come riso, pasta, disinfettante per le mani. La precedente epidemia di Sars, nel 2003, ha causato 299 morti a Hong Kong.