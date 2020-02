Ospedale Umberto I

Un cinese con tosse è arrivato nella giornata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Sono stati avviati i protocolli di sicurezza per il Coronavirus per verificare se il paziente, che è tenuto sotto osservazione, è vittima della patologia. Nelle scorse ore sono stati prelevati sul cinese dei campioni che sono stati trasferiti nei laboratori al fine di compiere degli accertamenti. La situazione è tenuta sotto controllo dall’azienda sanitaria, che, infatti, nelle prossime ore renderà noti gli esiti dei test.

Secondo le prime informazioni, il cinese sarebbe residente a Siracusa, non proviene, insomma, dal suo paese di origine ma, ormai, le notizie sui casi che riguardano cittadini asiatici stanno creando apprensione, come è accaduto a Santo Stefano di Camastra dove una donna cinese si è messa in quarantena da sola. “La signora è stata controllata – ha detto a BlgSicilia il sindaco – dalle autorità sanitarie al suo rientro in Italia. La quarantena è un atto di ulteriore cautela peraltro non richiesto e al quale lei stessa si è sottoposta per senso di responsabilità. L’invio dei vigili urbani per controllare la situazione non sarebbe stato neanche necessario. Si tratta di qualcosa in più che ho deciso di fare con la signora come con altri nostri concittadini”