È morta l’attrice Paola Cerimele, 48 anni, in un’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 25 agosto, sulla Trignina.

Cerimele, originaria della provincina di Isernia, nella sua carriera ha recitato in molti film e in decine di spettacoli teatrali. Era anche una apprezzata insegnante di recitazione e dizione. Tra i film che aveva interpretato c’era anche Non ti muovere di Sergio Castellitto, pellicola girata in parte in Molise.

Proprio mercoledì scorso, 24 agosto, l’attrice aveva reicontrato Castellitto ad Agnone. Lo aveva raccontato lei stessa nel suo ultimo post su Facebook: “Oggi è andata così: ricevo una chiamata dal sindaco Daniele Saia: ‘Paola sei in Agnone?’. Rispondo: ‘sì, a casa’. ‘Allora vieni subito al forno Alto Molise perché c’è un amico che ti vuole salutare’. Incuriosita dico: ‘ok, arrivoì. Apro le tende del forno e vedo Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini! Il cuore comincia a battere a mille, ci abbracciamo forte forte, felici di rivederci dopo diversi anni dalle riprese del film Non ti muovere. È stata un’emozione indescrivibile. Sergio per me è stato e rimarrà sempre un grandissimo maestro di arte e di umanità. La vita a volte ci sorprende e ci regala tanta felicità”.

Cerimele aveva fondato e dirigeva la scuola di recitazione della Compagnia Stabile del Molise insieme con il compagno Raffaello Lombardi, 56 anni, che viaggiava con lei nella Fiat Panda coinvolta dal frontale contro un’Audi. L’uomo, trasferito all’ospedale di Pescara in elicottero ieri sera, è in prognosi riservata.

Salvatore Micone, presidente del Consiglio regionale del Molise, ha dichiarato: “La morte di Paola Cerimele, un’altra bella persona la cui scomparsa in un modo così estemporaneo, ci lascia attoniti e sconcertati. Paola era una molisana doc, fiera e orgogliosa delle sue origini. Un’artista impegnata, carica di estro e voglia di fare, piena di interessi e capace di entusiasmare chiunque, in qualche modo, avesse la fortuna di interagire con lei. Il Consiglio regionale del Molise, nella sua interezza, piange questa ennesima morte, esprime vicinanza al compagno di Paola, che lotta in queste ore per la vita, e si stringe a tutti i loro familiari in questo momento così doloroso, nella certezza che il messaggio positivo che ci ha lasciato chi stimiamo e amiamo, non morirà mai, restando in peritura memoria nella nostra mente e nel nostro cuore”.