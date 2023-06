L'annuncio su Vanity Fair

“Abbiamo voluto riprenderci quello che è nostro. Il diritto di dettare modi e tempi nella propria vita. Chi vorrà leggerà e capirà”. Così, in un tweet, Sonia Bruganelli, dopo l’annuncio ufficiale della separazione da Paolo Bonolis tramite un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Cosa non funzionava più nel rapporto?

Bonolis, 61 anni, ha risposto così: “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro”.

E Sonia Bruganelli, 49 anni, ha dichiarato: “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto”.

Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, nell’editoriale ha commentato: “Più che una lezione sul lasciarsi, è una dichiarazione su che cosa sia l’amore. Sarebbe bello se storie come questa non fossero solo l’eccezione alla regola ma diventassero un modello, un’ispirazione”.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono legati sentimentalmente dal 1997 e si sono sposati nel 2007. La coppia ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele.