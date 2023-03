Le ultime sulle condizioni di salute del Pontefice

La prima notte di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma è trascorsa tranquilla dopo il ricovero di ieri a causa di un’infezione respiratoria, diagnosticata dopo un malore.

In una nota del Vaticano si legge che la Chiesa di Roma esprime “tutto il proprio affetto e la propria vicinanza al suo Vescovo Papa Francesco, e assicura la preghiera incessante, ancor più forte in questo momento di difficoltà, augurandogli una pronta guarigione”.

Si è appreso che l’infezione polmonare di cui soffre il Pontefice è una bronchite, che non ha prodotto versamenti, come verificato da una TAC a cuore e polmoni. L’infezione sarebbe stata provocata da un virus.

Al momento, non si sa quanti giorni il Papa debba trascorrere in ospedale per tutte le cure del caso. Tuttavia, è a rischio la partecipazione del Pontefice alle celebrazioni per la Domenica delle Palme e per la Settimana Santa.

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, ha affermato di essere “preoccupato” per le condizioni di Papa Francesco, “una persona a cui entrambi teniamo molto”, riferendosi anche ad Alberto Fernandez, omologo argentino, in visita alla Casa Bianca.

Cos’è la bronchite?

La bronchite è un’infiammazione delle vie aeree, in particolare delle bronchi e dei bronchioli, che conducono l’aria nei polmoni. È spesso causata da un’infezione virale o batterica e può anche essere causata da inalazione di sostanze irritanti come fumo, polvere, sostanze chimiche e inquinamento atmosferico.

I sintomi della bronchite includono tosse (spesso con produzione di catarro), respiro sibilante, mancanza di respiro, dolore al petto, febbre, stanchezza e malessere generale. In genere, la tosse e la produzione di catarro possono durare da alcune settimane fino a mesi, anche dopo che l’infezione è stata trattata.

La bronchite può essere acuta o cronica. La bronchite acuta è di solito causata da un’infezione virale o batterica e può durare da pochi giorni a alcune settimane. La bronchite cronica, d’altra parte, è una forma di bronchite che dura almeno tre mesi all’anno per almeno due anni consecutivi ed è spesso associata al fumo di sigarette.

Il trattamento della bronchite dipende dalla causa sottostante e dalla gravità dei sintomi. Se la bronchite è causata da un’infezione virale, il trattamento si concentra sulla gestione dei sintomi e sulla prevenzione delle complicazioni. I farmaci antivirali possono essere utilizzati in alcuni casi. Se la bronchite è causata da un’infezione batterica, possono essere prescritti antibiotici. In ogni caso, è importante bere molta acqua per mantenere le vie respiratorie idratate e prevenire la disidratazione.