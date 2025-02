Il programma del Giubileo cambia

Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per proseguire il trattamento della bronchite che da qualche giorno sta compromettendo la sua salute.

L’annuncio è stato fatto dalla Sala Stampa della Santa Sede, che ha confermato il ricovero per “alcuni necessari accertamenti diagnostici e per continuare le cure in ambiente ospedaliero”. Questo episodio segna la quarta volta che il Pontefice viene ricoverato in questo ospedale romano. La sua salute, infatti, è stata monitorata con attenzione nelle ultime settimane, quando aveva già dichiarato pubblicamente di avere difficoltà a completare le sue letture durante le udienze a causa della bronchite.

Le modifiche al programma del Giubileo

Come conseguenza del ricovero, la Santa Sede ha comunicato che alcune attività previste per i prossimi giorni sono state annullate o modificate. Tra queste, l’udienza giubilare del 15 febbraio, in cui il Papa avrebbe dovuto incontrare i fedeli, è stata annullata. Inoltre, la Messa in occasione del Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura, prevista per domenica 16 febbraio, non sarà celebrata dal Pontefice, ma sarà presieduta dal Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

Anche l’incontro con gli artisti, previsto per lunedì 19 febbraio a Cinecittà, è stato annullato, poiché Papa Francesco non potrà parteciparvi a causa delle sue attuali condizioni di salute.

Un ricovero necessario per il benessere del Papa

Il Papa, purtroppo, non è nuovo ai problemi di salute. La bronchite, infatti, sta continuando a limitare le sue capacità, come ha recentemente sottolineato durante un’udienza generale. In quell’occasione, Francesco aveva dovuto interrompere la lettura di una catechesi a causa della fatica causata dalla malattia. “E adesso mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, che continua a leggere perché io con la mia bronchite non posso ancora, spero che la prossima volta possa”, aveva detto con un sorriso il Papa, cercando di minimizzare le difficoltà fisiche che stava affrontando.

Le preghiere dei fedeli e la vicinanza della Diocesi di Roma

La comunità diocesana di Roma ha immediatamente espresso la sua vicinanza a Papa Francesco. “Il popolo di Dio che è a Roma si stringe ancora di più al suo Vescovo, assicurandogli la preghiera per una pronta guarigione”, ha dichiarato la Diocesi di Roma in un post sui social media. La risposta dei fedeli e della comunità ecclesiastica è stata calorosa, con molti che hanno condiviso messaggi di sostegno e preghiera per il Papa.