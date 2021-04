Cosa sappiamo sul certificato

Dal 26 aprile tornerà la possibilità di spostarsi tra le Regioni .

. Per farlo occorrerà il pass verde.

Il nuovo decreto Covid, in discussione oggi al Consiglio dei Ministri, prevede anche la riapertura degli spostamenti da lunedì 26 aprile tra le Regioni, anche quelle arancioni e rosse.

L’altra novità consiste dal fatto che non saranno più validi i soli motivi di salute, necessità e lavoro per spostarsi ma ci si potrà muovere tra una Regione e l’altra a tre condizioni:

Essere vaccinati con la doppia dose;

Avere avuto il Covid-19 da meno di 6 mesi ed essere ovviamente guariti;

Avere fatto un tampone (molecolare o antigenico) nelle ultimei 48 ore precedenti con esito negativo.

Naturalmente tutte e tre le condizioni andranno dimostrate con un attestato: o il certificato vaccinale che viene rilasciato dopo la vaccinazione e che viene messo online automaticamente nel fascicolo sanitario elettronico o l’esito del tampone o il certificato medico (rilasciato dalla struttura presso cui è avvenuto il ricovero del paziente o, per i non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta) che attesti la guarigione dall’infezione.

Infine, la validità del ‘pass verde’ poi cambierà in relazione alle condizioni, ovvero sei mesi per i vaccinati e guariti, e 48 ore per chi è risultato negativo al test antigenico o molecolare.