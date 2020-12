È successo in provincia di Pavia

Marito e moglie sono stati denunciati dai carabinieri per delitto colposo contro la salute pubblica. È successo a Cura Carpignano, in provincia di Pavia, in Lombardia.

Si è appreso che la coppia – lui 60 e lei 55 anni – ha lasciato il proprio domicilio dove stava osservando il periodo di isolamento perché positivi al Covid-19.

I coniugi sono stati fermati durante un controllo dei militari durante l’orario notturno in cui vige il coprifuoco (dalle 22 alle 5) mentre si trovavano a Stradella, altro comune della provincia di Pavia.

I carabinieri hanno chiesto spiegazioni e la coppia ha risposto che stava aiutando la figlia con il trasloco. La denuncia, però, è scattata lo stesso.