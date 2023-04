Post e foto su Instagram

“Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e soprattutto grazie ai dottori e agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene. Possiamo dire che il peggio è passato, vogliamo solo dimenticare, andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe, me e tutte le persone coinvolte”.

Così Ciro Immobile, l’attaccante della Lazio rimasto coinvolto domenica scorsa, 16 aprile, in un incidente con un tram a Roma: l’attaccante è tornato a parlare, pubblicando anche una foto su Instagram in cui è sorridente, sul letto insieme alla moglie Jessica e a suoi quattro figli, tra cui le due bambine rimaste coinvolte con lui nell’incidente.

Intanto, sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei vigili urbani per stabilire la dinamica dell’incidente. Immobile, 33 anni, ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra. Al calciatore servirà un periodo di riposo, che lo costringerà a saltare almeno le prossime due partite contro Torino e Inter.