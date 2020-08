È successo in provincia di Perugia

Una donna di 48 anni è morta dopo essere stata investita dalle fiamme nella tarda serata di ieri, martedì 25 agosto, mentre stava azionando il barbecue con dell’alcol.

Il dramma è accaduto nella casa della vittima, a Marsciano, comune della provincia di Perugia.

A causa della gravità delle ustioni, la donna non era stata trasferita in un centro specializzato ed è deceduta nelle prime ore della mattina di oggi all’ospedale Santa Maria della Misericordia del capoluogo umbro, dov’era stata ricoverata.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Il medico del pronto soccorso Mauro Chiovoloni, che ha coordinato le attività di prima assistenza, si è tenuto in contatto per tutta la notte con i centri di Cesena e del Santo Eugenio di Roma per valutare il trasferimento ma, come riportato da una nota dell’ospedale, i professionisti hanno concordato insieme l’impossibilità del trasferimento.