Dramma in provincia di Perugia

Una tragica mattinata lungo la E45 in Umbria è segnata dalla morte di una bambina di otto anni investita da un mezzo pesante: il racconto dell’incidente, le prime ricostruzioni, la gestione della viabilità e l’immediato intervento dei soccorritori.

Questa mattina, lungo la strada statale 3bis “Tiberina” (E45), all’altezza di Resina Nord, nel territorio comunale di Perugia, una bambina di otto anni ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto un camper in panne, un furgone Anas fermo per prestare soccorso e un mezzo pesante che li ha travolti.

La dinamica

Secondo le prime informazioni, la famiglia stava viaggiando in camper, che si era fermato a causa di un guasto. Nel tentativo di prestare assistenza, un furgone Anas si è fermato dietro il mezzo. Pochi attimi dopo, un autotreno ha tamponato entrambi i veicoli. L’impatto ha avuto esiti drammatici: la bambina è deceduta sul colpo, mentre i genitori e una sorella sono rimasti feriti.

Il padre della piccola è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia tramite elisoccorso “Nibbio”; la madre e la sorella sono state trasferite all’ospedale di Città di Castello.

Il tratto della E45 è stato immediatamente chiuso al traffico. Le deviazioni sono state attivate: in direzione Sud, allo svincolo di Pierantonio (km 95,900); in direzione Nord, allo svincolo di Resina (km 87,600). ANAS e le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.