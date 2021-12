È successo a Pescara

Una donna, con la sua bambina di tre anni, si è presentata in Questura, a Pescara, per chiedere aiuto e ospitalità. La donna, infatti, ha raccontato che non mangiava da due giorni e non aveva un posto dove dormire.

I poliziotti hanno dato loro da mangiare, offrendo anche una fetta di panettone, e, tramite la Caritas, hanno pure trovato una sistemazione alla mamma, 31 anni, e alla figlia. Così entrambe, affidate alle cure dei volontari, hanno potuto trascorrere il giorno di Natale al caldo.

Si è appreso che la donna è giunta in Abruzzo, in treno, proveniente dalla Germania e non aveva alcun punto di riferimento: è in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Torino. Non si conoscono i motivi dello spostamento della 31enne.