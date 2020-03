Luigi Di Maio e altri politici contro Canal+

In un periodo delicato come questo sia per l’Italia che per la Francia, la gag andata in onda durante la trasmissione Groland su Canal+, uno dei principali media francesi e mondiali, ha irritato e non poco. In sintesi, il protagonista è un pizzaiolo italiano che tossisce e sputa su una pizza ‘al coronavirus‘:

LUIGI DI MAIO, MINISTRO DEGLI ESTERI

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, su Facebook, ha scritto: «Comprendo la satira e capisco tutto ma prendersi gioco degli italiani in questo modo, con l’emergenza del coronavirus che stiamo affrontando è profondamente irrispettoso. Come ministero degli Esteri abbiamo immediatamente attivato la nostra ambasciata a Parigi».

«Invito gli autori del programma a venirsi a mangiare una pizza in Italia, una pizza come non l’hanno mai mangiata nella loro vita – ha aggiunto Di Maio – Li invito a rispettare i nostri prodotti e il Made in Italy, eccellenze che non hanno pari nel mondo. Soprattutto in queste circostanze, come ho ripetuto più volte, i media avrebbero l’obbligo morale di fornire una informazione corretta e trasparente sulla reale dimensione del fenomeno in Italia. Purtroppo non è quello che sta accadendo e questo sta danneggiando la nostra economia e i nostri imprenditori. Questo video – che non pubblico per non contribuire alla sua diffusione – malgrado sia satirico, ne è la dimostrazione. Esigiamo rispetto. I nostri cittadini, lavoratori, imprenditori esigono e meritano rispetto sempre, soprattutto in una situazione delicata come questa».

MARIA CRISTINA CARETTA, DEPUTATA DI FRATELLI D’ITALIA

Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia, ha affermato: «Nei momenti di difficoltà si comprende chi ti è vicino e chi ti gira intorno come uno sciacallo. Il video andato in onda sulla tv francese, nel quale si accosta la pizza al Coronavirus, è vomitevole. Nessun intento satirico: l’obiettivo è come sempre quello di screditare il made in Italy. Ora Conte inviti di nuovo a Napoli il suo amico Macron e gli offra una pizza».

LUCA SQUERI, DEPUTATO DI FORZA ITALIA

Luca Squeri, deputato di Forza Italia: «Il video della Tv francese Canal+ che associa la pizza, uno dei prodotti principe del nostro Made In, al Coronavirus, è inaccettabile. Questa è la solidarietà tra Stati membri dell’Ue? Ci auguriamo che il governo e le istituzioni comunitarie facciano sentire la loro voce. La nostra economia è già sufficientemente provata dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e dalle misure messe in campo, non abbiamo certo bisogno di ulteriori contraccolpi sulle nostre attività».

ALESSANDRO ALFIERI, SENATORE DEL PARTITO DEMOCRATICO

Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico: “Il video francese sulla pizza Corona è davvero fuori luogo. Credo sia inopportuno che altri paesi scherzino, tra l’altro in maniera sgradevole, su quanto sta avvenendo. L’emergenza Coronavirus si affronta con serietà e ora è il momento dell’aiuto reciproco, soprattutto tra partner europei. Auspichiamo che il ministro Di Maio rimarchi con i vertici francesi la necessità che non ci siano sbavature rispetto allo spirito di massima collaborazione, unica strada che ci può permettere di affrontare questa emergenza».

ANTONIO DE POLI, SENATORE DELL’UNIONE DI CENTRO

Antonio De Poli, senatore dell’UDC su Facebook: ›Un video vergognoso che offende gli italiani e oltre tutto diffonde notizie false e prive di fondamento: col cibo non si trasmette il Coronavirus. Siamo fieri di essere italiani. Il Governo italiano intervenga subito con il ministro degli Esteri Di Maio affinché il canale ritiri immediatamente il video e il Governo francese si scusi con il popolo italiano».

