Prima tappa del Running Sicily-Coppa Conad

Il marocchino Hicham El Barouki e Josann Attard Pulis vincono la prima tappa del Running Sicily-Coppa Conad. Il podio della 36esima edizione della GIG Malta Marathon si è corsa ieri mattina in un clima estivo nell’Isola dei cavalieri e ha visto il trionfo tra gli uomini degli atleti nordafricani.

El Barouki ha tagliato il traguardo in 2:16:47 davanti ai connazionali Rachid Kisre (2:23:23) e Mohammed Hajjy (2:29:24). Quest’ultimo ha fallito l’assalto alla settima vittoria a Malta nella maratona di cui detiene il primato (stabilito nel 2013) con il tempo di 2:16:06. Hajjy, già, primo nel Running Sicily 2017 si candida anche quest’anno ad un ruolo da protagonista del circuito.

Tra le donne dominio maltese con il successo di Josann Attard Pulis in 3:05:06 davanti alla britannica Cat Simpson (3:10:31) ed alla connazionale Catherine Chetcuti (3:13:31).

Dei circa tre mila concorrenti al via questa mattina alla Mdina, poco meno di due mila si sono dati battaglia nella Mezza Maratona vinta tra gli uomini dal maltese Charlton Debono (1:05:50) e tra le donne dalla connazionale Lisa Marie Bezzina con il buon tempo di 1:17:41. La Bezzina ha, già, assicurato la propria presenza alla Palermo International Half Marathon del prossimo 18 ottobre.

Parte del ricavato delle iscrizioni alla GIG Malta Marathon sarà devoluto in beneficenza all’Inspire – The Foundation for Inclusion, fondazione locale nata per promuovere l’integrazione di adulti e bambini con disabilità motorie e di apprendimento. “Cala il sipario su una prima tappa chiaramente condizionata dalla difficile situazione sanitaria che si vive in tutto il mondo – ha sottolineato il presidente dell’Agex, Nando Sorbello – ci auguriamo che presto si possa tornare a parlare solo di sport senza paura e condizionamenti e, soprattutto, senza rischi per la salute di tutti”.