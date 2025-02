Il Pontefice ha trascorso una notte tranquilla

Papa Francesco lotta contro una polmonite bilaterale, con una diagnosi precoce e un trattamento intensivo. Cos’è questa malattia e come viene curata.

La notizia che Papa Francesco ha sviluppato una polmonite bilaterale ha suscitato preoccupazione, ma anche comprensione riguardo la complessità della sua condizione. Secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa della Santa Sede, il pontefice ha trascorso una notte tranquilla e ha ricevuto il supporto terapeutico necessario per affrontare la polmonite bilaterale diagnosticata dopo una TAC toracica. Ma cosa significa esattamente questa condizione, e come si affronta?

Cosa è la polmonite bilaterale?

La polmonite bilaterale è un’infezione polmonare che interessa entrambi i polmoni. Può essere causata da batteri, virus o altre infezioni micotiche. È una patologia che coinvolge l’infiammazione dei tessuti polmonari e dei bronchi, portando a una diminuzione della capacità respiratoria. Rispetto alla polmonite unilaterale, che colpisce un solo polmone, quella bilaterale è generalmente più grave, poiché interessa entrambi i lati del sistema respiratorio.

Sintomi

I sintomi di una polmonite bilaterale possono variare in intensità a seconda della causa scatenante e della gravità dell’infezione. Tra i principali segnali si annoverano:

Febbre alta e brividi

e brividi Tosse persistente , talvolta con espettorato (muco) sanguinolento o purulento

, talvolta con espettorato (muco) sanguinolento o purulento Difficoltà respiratorie o respiro affannoso

o respiro affannoso Dolore al petto , soprattutto durante la respirazione profonda

, soprattutto durante la respirazione profonda Affaticamento e debolezza generale

Saturazione di ossigeno bassa , che può richiedere l’uso di ossigeno supplementare

, che può richiedere l’uso di ossigeno supplementare Cianosi, una colorazione bluastra delle labbra e delle unghie, dovuta a una carenza di ossigeno nel sangue

Nel caso del Papa, l’infezione è stata individuata tempestivamente attraverso una TAC toracica, uno strumento diagnostico fondamentale per osservare l’infiammazione nei polmoni e stabilire l’entità della polmonite.

Diagnosi



La diagnosi di polmonite bilaterale si basa su una serie di esami. In primo luogo, il medico esegue una valutazione dei sintomi e della storia clinica del paziente. Se sospetta una polmonite, possono essere prescritti esami come:

TAC toracica o radiografia del torace , che permette di individuare segni di infiammazione nei polmoni

, che permette di individuare segni di infiammazione nei polmoni Esami del sangue per verificare la presenza di infezioni

per verificare la presenza di infezioni Analisi dell’espettorato , per determinare il tipo di agente patogeno responsabile (batteri, virus, funghi)

, per determinare il tipo di agente patogeno responsabile (batteri, virus, funghi) Pulsoximetro, per monitorare la saturazione di ossigeno nel sangue

Una diagnosi precoce è fondamentale, soprattutto in pazienti vulnerabili come il Papa, per evitare complicazioni gravi.

Trattamento

Il trattamento della polmonite bilaterale dipende dalla causa sottostante dell’infezione. Nel caso di una polmonite batterica, viene prescritto antibiotico terapia, mentre per le infezioni virali, il trattamento si concentra sulla gestione dei sintomi, dato che gli antibiotici non sono efficaci contro i virus. L’approccio terapeutico può includere:

Antibiotici (per polmonite batterica)

(per polmonite batterica) Antivirali (se causata da virus come l’influenza)

(se causata da virus come l’influenza) Farmaci per alleviare i sintomi , come analgesici e antinfiammatori

, come analgesici e antinfiammatori Ossigenoterapia , se il paziente ha difficoltà respiratorie

, se il paziente ha difficoltà respiratorie Idratazione e riposo , fondamentali per il recupero

, fondamentali per il recupero Fisioterapia respiratoria, per migliorare la ventilazione polmonare e prevenire complicazioni

Nel caso di Papa Francesco, le terapie specifiche sono state somministrate per curare la polmonite bilaterale e il monitoraggio continuo è fondamentale per prevenire eventuali peggioramenti.

Le implicazioni per i pazienti vulnerabili



La polmonite bilaterale può essere particolarmente pericolosa per pazienti con un sistema immunitario indebolito, come gli anziani o coloro che hanno altre malattie preesistenti. Papa Francesco, che ha 87 anni, rientra in una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile. La sua storia clinica, infatti, è segnata da un’intervento chirurgico al colon nel 2021 e da altre complicazioni che rendono il suo recupero ancora più delicato. Tuttavia, come comunicato dalla Sala Stampa, il pontefice si trova in buona compagnia morale, grazie ai messaggi di sostegno che gli giungono da tutto il mondo, inclusi i disegni realizzati dai bambini del reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Gemelli.