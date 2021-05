È successo in Portogallo

Un sacerdote portoghese, António Teixeira, è stato condannato giovedì scorso, 6 maggio, a quattro anni e mezzo di reclusione e al rimborso di 178.955 euro. Lo scrive Courrier International, citando il Journal de Notícias.

Tra il 2011 e il 2017 il prete ha usato i soldi della chiesa per acquistare 19 auto, tra cui 12 Volkswagen e 3 Mercedes. Il religioso ha anche utilizzato il denaro per altre spese quotidiano. In totale, l’uomo avrebbe sperperato 420 mila euro.

António Teixeira è noto per essere un rispettabile ecclesiastico di Lisbona, molto coinvolto nella vita locale e con gli emarginati, come i tossicodipendenti e le prostitue. È stato parroco prima della chiesa di Nossa Senhora dos Remédios, a Cascais, poi di quella di Santo Condestável, a Lisbona.

Il sacerdote è accusato di avere trasferito le donazioni dei fedeli sul suo conto corrente. Importo totale raccolto: oltre 187mila euro. Ma António Teixeira non si è fermato qui. Pare abbia venduto più di venti oggetti sacri di ogni tipo appartenenti alla chiesa di Santo Condestável, comprese le immagini di Santi risalenti al XVII secolo.

Il sacerdote è stato condannato per violazione della fiducia aggravata e rapina.