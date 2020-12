Il chiarimento del Governo

Il 18 dicembre scorso il Governo Conte ha approvato il Decreto Natale contenente le misure per contenere la diffusione del Covid-19 nel periodo delle feste.

Una delle domande più gettonate è: sarà consentito andare a trovare amici o parenti? Sul sito del Governo c’è la risposta.

Innanzitutto, fino al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza.

Poi, dal 24 dicembre al 6 gennaio, la situazione è questa: